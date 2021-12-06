علامات منبهة تحذيرية للجلطة الدموية

نهير عبد النبى

ظهور الجلطات الدموية على الجسم قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة صحية بالجسم وبمجرد تشكل الجلطات، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك، مسببة الضرر.

وإذا كنت تعاني من أعراض تجلط الأوردة العميقة، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بزيارة الطبيب فورًا فيمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى انسداد رئوي، ويحدث هذا عندما تتفكك جلطات الدم في عروقك، وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك. ويمكن أن يكون الانصمام الرئوي مهددا للحياة ويحتاج إلى علاج على الفور.

وتصبح جلطات الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الأشخاص في السن، خاصة عندما يزيد عمرهم عن 65 عامًًا وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون أكثر عرضة للخطر إذا كان لديك تاريخ عائلي من جلطات الدم.

وحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic فإن أعراض الانسداد الرئوي "يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا" اعتمادا على مقدار إصابة الرئة وحجم الجلطات وما إذا كان لديك مرض رئوي أساسي أو مرض قلبي.

والعديد من العلامات والأعراض الشائعة، قد يظهر بعضها في الساق والجلد والصدر، كما يجد بعض الأشخاص ضيقًا في التنفس، والذي يظهر عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا مع بذل مجهود.

وقد تشعر أيضًا بألم في الصدر يكون غالبا حادا وتشعر به عندما تتنفس بعمق، "وغالبا ما يمنعك من أن تكون قادرًا على التنفس بعمق، ويعاني بعض الأشخاص أيضا من سعال أو تسارع في ضربات القلب أو عدم انتظامها أو دوار".

وهناك ثلاثة أشياء لا ينبغي عليك فعلها إذا كنت معرضا للجلطات وهى:

1:عدم الجلوس لفترات طويلة دون حركة إذا أمكنك تجنبها.

2:إذا كنت جالسا لفترة من الوقت، فحاول ألا تضع رجلا على رجل، لأن ذلك قد يعيق تدفق الدم.

3:وإذا لم تكن قادرا على المشي، يجب أن تمرن أسفل ساقيك.