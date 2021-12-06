عزوف الصيادين فى بورسعيد بسبب عدم استقرار حالة الطقس بالبحر.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، لعزوف الصيادين عن ممارسة حرفتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، بسبب عدم استقرار حالة الطقس ووجود تيارات مائية داخل المياه.

وشهد شاطئ بورسعيد، ارتفاعاً للأمواج وتيارات مائية تحول بين حصد الأسماك داخل الشباك خلال رحلاتهم اليومية التي يقومون بها منذ الصباح واستمر حتى الرابعة عصراً.

وعزف الصيادون عن ممارسة حرفتهم اليوم لهروب الأسماك من الشباك في ظل هذه الأجواء المناخية التي يشهدها بحر بورسعيد.

ويمتد شاطئ محافظة بورسعيد، بطول 5 كيلو متر على 5 أحياء "الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب".



المراكب على شاطئ بورسعيد اليوم



تراكي المراكب ع الشاطئ



جانب من مركب الصيد



غيوم على شاطئ بورسعيد



كراسي ومراكب صيد



مركب صيد اليوم



مركب صيد في بورسعيد



مركب صيد