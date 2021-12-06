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طقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي نهارا مع سطوع الشمس.. لايف

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:48 م
طقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي نهارا مع سطوع الشمس.. لايف طقس معتدل نهارل على مطروح
مطروح – حسن مشالي

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قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من كورنيش مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، ورصد استقرار حالة الطقس المعتدل نهارا ، وسطوع الشمس في معظم الأحيان، في ظل انتشار السحب الخفيفة، على خلاف برودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وجمال الطبيعة والبحر، وخروج أعداد من المواطنين إلى الكورنيش، للاستمتاع بالتمشية في ظل هذه الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة والبحر.

وتشهد المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال هذه الأيام، طقسا متقلبا وأجواء متباينة، في ظل انتشار السحب وانخفاض في درجات الحرارة، تصل إلى حد الصقيع في بعض الأحيان، وتؤثر حالة الطقس، خلال فترات المساء، على حركة المواطنين بالشوارع، حيث يلتزم معظمهم بالمكوث في المنازل أو الأماكن المغلقة، كما تؤثر على حركة السفر والتنقلات على الطرق السريعة.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت قبل أسبوعين سقوطا للأمطار، على مدار 3 أيام، في ظل استعداد أجهزة المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.


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