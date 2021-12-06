شركة مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن الرزيقات والمحاميد 8 ساعات للصيانة.. الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن قطع المياه عن قريتى الرزيقات والمحاميد مركز أرمنت، وذلك يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8 مساء لمدة 8 ساعات، وذلك لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب بإنهاء أعمال ربط الخطوط وتحويل مسار خط مياه 400مم ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الديمقراط مركز أرمنت الأقصر.

وأهاب اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ.

وفى نفس السياق حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، على دعم كبير فى ورشة العمل الخاصة بمحطات الترشيح الفائق (u. F) التى أقيمت بشركة مياه الدقهلية بمقر الشركة بالمنصورة، حيث كانت شركة مياه الأقصر من الشركات التى تم اختيارها من ضمن الشركات المتميزة فى أعمال التشغيل والصيانة لمحطات الترشيح الفائق ومن أولى الشركات التى قامت بتطبيق برنامج الصيانة الآلية ماستر.

وأثنى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة المهندس محمد الشافعى على هذا العمل المتميز، حيث أنه تولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر اهتماماً واسعاً لمحطات الترشيح الفائق، حيث سيتم افتتاح محطة الطود الجديدة بنظام الترشيح الفائق بطاقة 10 آلاف متر/يوم.

كما قدم المهندس محمد الشافعى الشكر إلى اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، وللفريق القائم على هذا العمل الناجح، وهم كل من المهندسون "وليد عباس مدير عام المياه - نجار أحمد الصغير مدير عام إدارة الطود – عبد الشافى أمين مدير عام إدارة البياضية - طه حسين ابراهيم مدير محطات المياه - محمد أبو السعود مهندس تشغيل وصيانة بشركة الأقصر - صهيب احمد مدير محطة مياه الرضوانية - حمدى أحمد مدير معمل الطود - مصطفى محمد عبد البارى مدير محطة مياه الطود - إبراهيم غزالى مدير التشغيل بمحطة الطود المدمجة).