شباب مطروح يشاركون فى البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

مطروح ــ حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن مشاركة مديرية الشباب والرياضة بمطروح فى فعاليات الفوج التاسع للبرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري، يأتى هذا في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين وتأهيل ودمج شباب وأبناء المحافظات الحدودية.

أوضح خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الفوج المشارك يضم 30 مشاركا من شباب وفتيات ومشرفين، ويشمل برنامج عمل الفوج التاسع داخل محافظة القاهرة زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية بهدف تعريف الشباب بمعالم مصر ومنها الأهرامات، و ندوة تنمية بشرية، في اليوم الثانى، ندوة عن الأمن القومى المصري وزيارة المتحف المصري في اليوم الثالث زيارة قصر البارون – بانوراما حرب أكتوبر.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن.



البرنامج الرئاسى



شباب مطروح تشارك فى البرنامج الرئاسى



