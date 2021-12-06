شاهد.. هند ومنى بطلتا جمهورية من ذوى الهمم وفنانتان فى "الشغل اليدوى"

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، يرصد تميز فتاتين رياضيا بعدما حصلتا على بطولة الجمهورية عدة مرات، حيث تقول منى أحمد بطلة الجمهورية فى كرة طائرة جلوس ورياضية تنس الطاولة، أنهما ضمن فريقى نادى الأهلى بفاقوس، أن المشغولات اليدوية هى هواية لديهم، وفكر فى استغلالها لتأسيس مشروع صغير، والتسويق عبر الفيس بوك والاون لاين.

وتكمل هند إبراهيم وهى بطلة الجمهورية ايضا فى تنس الطاولة والكرة طائرة جلوس، انهما يستغلان وقت فراغهما فى ايام غير التدريبات والبطولات، لعمل اكسسوار حريمى وأشغال كورشية، وأيضا تنفيذ الشكل الذى يطلب منهم من العملاء، وأن تلك الهواية يحبوها، ولكن طموحهم الاساس من الرياضية.

اما صديقتهما الثالث عزة ابراهيم عبدالسلام، بطلة الجمهورية فى العاب القوى لذوى الهمم، انها تمارس اللعبة منذ 4 سنوات والتى لاقت نفسها فيها، حيث تتدرب من يومين أو ثلاثة فى الاسبوع، لافته إلى أن طموحها فى الفترة المستقبلية تصل للعالمية.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الاجهزة التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم كل الرعاية والإهتمام بذوى الهمم الشريك الأساسى والفعال بالمجتمع قائلا : أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسى للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدى الظروف والتغلب على أى مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لهدفه ويحقق النجاح المرجو.

وخلال كلمته فى احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم، أعلن محافظ الشرقيه أننا ملتزمون ومنفذون لجميع التكليفات الرئاسية والتى أسداها لنا وأعلن عنها أمس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إحتفالية قادرون باختلاف، مقدماً الشكر للقياده السياسية على الدعم الذى توليه لذوى الهمم والقدرات ودمجهم بالمجتمع وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم فى شتى المجالات.

وأشاد المحافظ بذوى الهمم والقدرات المتميزة وقال لهم لن نستطيع أن نوفيكم حقكم وقدركم فأنتم رفعتم إسم محافظة الشرقية فى المحافل الدوليه والعالميه بفضل الله ثم مجهودكم وكفاحكم وعزيمتكم الفولاذية وكلى يقين أنكم قادرون على صنع المزيد من النجاحات وتحقيق المعجزات فأنتم فخر للعالم أجمع.