شاهد.. الأمواج تأكل شاطئ سيدى بشر بعد انتهاء موسم الصيف.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول اختفاء شاطئ سيدى بشر شرق الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأمواج والتى أدت إلى تآكل الشاطئ.





وقد قامت إدارة حماية الشواطئ بوضع حواجز خرسانية ، بشاطئ سيدى بشر للحماية بعد ان وصلت الأمواج المرتفعة الى حد الكورنيش و تآكلت المساحة الرملية بالكامل.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تولى ملف حماية الشواطئ اهتماما كبيرا وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، بالإضافة إلى حماية الافراد والمنشآت والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية.

وأوضح الشريف، أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية؛ والتى تبلغ اجمالى تكلفتها 969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش امام فندق المحروسة والذى تبلغ تكلفتها 335 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر وخاصة خلال مواسم النوات التى تضرب المحافظة أثناء فصل الشتاء وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 67 مليون جنيه.

كما جارى الانتهاء من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل والذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباى وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96% وبلغت تكلفته 267 مليون جنيه.