رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة

قنا - صابر سعيد

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن طلاب الجامعة اجتهدوا فى اختيار من يمثلهم فى الاتحاد على مستوى الجامعة والكليات، كما أكد أن اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعي وهمزة الوصل بين طلاب الجامعة والقيادات الجامعية، مشددا على أن الجامعة هى مكان لتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية الهادفة وتحقيق التفوق فى الدراسة، وهذا هدف كل أسرة.

وحذر غرباوي، من ممارسة أى عمل سياسي أو حزبي داخل أسوار الجامع، حيث أن الانتماء لا يكون إلا للوطن اولاً ثم الجامعة، وأضاف رئيس الجامعة بأن الجامعة حريصة كل الحرص على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة الانشطة الجادة والهادفة

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، بأن الهدف من العملية الانتخابية هو تدريب الطلاب على طرق ممارسة الديمقراطية السليمة وايضاً على القيادة وإتاحةالفرصة للتعبير عن الرأى، وأشاد بحسن سير العملية الانتخابية التى أفرزت اتحاد طلاب قادر على التعبير على آراء الطلاب ونقل مشاكلهم ومقترحاتهم من أجل النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالجامعة.