رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات الندوة التثقيفية حول مناهضة العنف ضد المرأة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري وكلية التمريض والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وشبكة الأقران الشباب، ضمن فعاليات "حملة الـ 16 يوم " التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة.

حاضر في اللقاء، الدكتورة شيرين صلاح غالب عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة ونقيب أطباء القاهرة، والدكتور هاني حامد الدسوقي عميد كلية التمريض وأستاذ الطب النفسي، والدكتور أبو الحسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والمستشارة ليلى أبو عقل عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التوعوية المجتمعية بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات، مؤكداً على أهمية بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال العمل على تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضدها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بتعزيز قيم الوقاية والحماية لها، ومساندتها وإدراك حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، بهدف الوصول إلى تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف.

وتناولت الدكتورة شيرين صلاح غالب موضوع حقوق المرأة وإنصاف الأديان لها وحقوقها في الملكية والتعليم والسلامة الجسمانية، وعدم تعرضها للعنف، والحقوق الإنجابية، فيما تعرض الدكتور هاني حامد للآثار النفسية الناتجة عن ختان الإناث باعتبارها أحد الظواهر السلبية في المجتمعات العربية، مؤكداً على ضرورة نشر التوعية حول تلك القضية، بينما تطرق الدكتور مصطفى هارون إلى حقوق الأم العاملة في العمل والأسرة ودورها في المجتمع، وتناولت المستشارة ليلى أبو عقل موضوع زواج القاصرات والاعتداء على الكرامة الإنسانية باعتبارها جريمة مكتملة الأركان، وتحدث الدكتور أبو الحسن عن دور الأخصائي الاجتماعي داخل مؤسسات المجتمع المدني في بناء الوعي لتلك القضية، مشيراً إلى أن حماية المرأة من العنف تستوجب تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المختلفة.