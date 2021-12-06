رئيس جامعة بنى سويف: 1.4 مليون متردد على مستشفيات الجامعة خلال العام الجارى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف،أن عدد المترددين على المستشفيات الجامعية، خلال عام 2021، قد بلغ مليون و440 ألف حالة موزعة بين الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والخدمات اليومية والتحاليل والأشعة والقسطرة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن مستشفيات الجامعة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المترددين ممن حصلوا على خدمة طبية متميزة و توقيع الكشف الطبي في العيادات وإجراء عمليات جراحية، وقسطرة القلب، والمناظير، والتحاليل، والأشعة الطبية، لافتاً أن زيادة عدد المترددين جاءت نتيجة لما تتميز به المستشفى بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وفريق تمريض علي أعلي مستوي من التدريب، إضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتطوير الشامل لجميع غرف الرعاية المركزة.



وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن قسم الاستقبال والطوارئ قد استقبل أكثر من 350 ألف حالة في خلال هذا العام وتم حجز أكثر من 15500 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما استقبلت العيادات أكثر من 18 ألف حالة وتم حجز 5008 بالأقسام الداخلية بالمستشفى.



وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أنه تم إجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية خلال هذا العام في مختلف التخصصات ( جراحة عامة – جراحة تجميل – جراحة ذكورة – جراحة المسالك – جراحة العظام – جراحة رمد – جراحة أنف وأذن – جراحة مخ وأعصاب– عمليات النساء والتوليد) وإجراء 2000 قسطرة قلبية متنوعة ما بين حالات جلطات بالقلب و حالات منظار بوحدة المناظير إلي جانب توفير الدواء المذيب للجلطات لمرضى يعانون من جلطات بالمخ بوحدة العصبية RTBA .







مستشفيات جامعة بنى سويف



