رئيس جامعة المنوفية يفتتح مؤتمر كلية التمريض الثامن دوليا أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مؤتمر كلية التمريض الثامن دوليا والثانى افتراضيا اون لاين، الذي يعقد بقاعة المؤتمرات بالجامعة ويتابعه نحو 1000 باحث، وعضو هيئة تدريس بمصر والدول العربية اون لاين.



وجه مبارك التحية لجميع المشاركين فى المؤتمر من داخل مصر وخارجها، مشيدا بمحاور وأهداف المؤتمر الذى يناقش التحديات والفرص والتطلعات التمريضية أثناء الحقبة الرقمية من خلال تبادل خبرات ونتائج أبحاث علماء التمريض، مؤكدا أهمية مهنة التمريض السامية وضرورة مواكبتها للتطور الذى يشهده العالم، واقتراح التقنيات الحديثة فى تعليم التمريض وتحسين جودة الرعاية التمريضية فى ضوء التكنولوجيا الحديثة، ومناقشة من خلال جلسات المؤتمر الرؤية والاستراتيجيات المستقبلية المحلية والدولية فى التمريض.



وأكد مبارك على أهمية الخروج من فعاليات المؤتمر بتوصيات هامة عن كيفية مواجهة التحديات فى مجالات التمريض والتغلب على المعوقات التى تواجه التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى تعليم التمريض وممارساته وأبحاثه العلمية، ووضع التوصيات أمام متخذى القرار لتطبيقها والاستفادة منها، متمنيا التوفيق للمؤتمر والشكر لكل من ساهم فى تنظيمه.



كما رحب الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المؤتمر بضيوف المؤتمر و المشاركين به من الدول العربية والجامعات المصرية مؤكدا علي حرصه الدائم علي حضور مؤتمر كلية التمريض الدولي الذي يناقش قضايا علمية هامة ،وأشاد بتنظيم الجيد بمشاركة 6 دول عربيه و15 جامعه مصريه يناقشون 40 ورقه ورقه بحثيه تناقش التحديات والفرص أثناء الحقبة الر قيمة موضحا أن العالم كله يتجه إلي إستخدام التكنولوجيا والرقمنة وتطبيق ذلك في المجال الطبي والتمريضي ، ووجه القاصد التحية لجيش مصر الأبيض والعاملين في الطبي علي جهودهم في تقديم الرعاية الصحية للمريض في ظل جارحة كورونا وتحديات العصر الحديث.



كما تقدمت الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية بالشكر للدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة علي رعايته ودعمه للمؤتمر والدكتو ر أحمد القاصد نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث علي إشرافه علي المؤتمر، مؤكدة علي حرص الكلية علي مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي في إطار تطلع الكلية إلي مستقبل أفضل مشيرة إلي أن المؤتمرات تعد فرصة لتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر



وأوضحت الدكتورة منال فريد وكيل الكلية للدراسات العليا أن المؤتمر يناقش علي مدار يومين من خلال 5 جلسات علمية وورشة عمل الجديد في مجال التمريض والتحديات في أثناء الحقبة الرقمية



حضر المؤتمر الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية والدكتور ناصر عبد الياري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ووكلاء كلية التمريض و عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض والطب والمراكز الطبية ، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قامت عميد الكلية بإهداء درع الكلية للدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور ناصر عبد الباري وكيل كلية الطب