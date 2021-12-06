دراسة: تناول الكحول يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

فاطمة ياسر

السكتة الدماغية هي حالة يحدث فيها انسداد في أحد الأوعية الدموية فى الدماغ، مما يؤدى إلى انقطاع الدم الذى يصل إلى خلايا المخ، لذا تحدث الإصابة التى يمكن أن تكون قاتلة، وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، أن الكثير عن الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة، و غالبًا ما تحدث تلك الحالة بسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي.

وأظهرت دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج البريطانية، أن هناك نوع من المشروبات يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بعد إجراء ملاحظة استمرت لمدة 10 سنوات رصد خلالها الباحثون نحو 500 الف مشارك، حيث وجدت الإحصاءات الحالية أن حوالي 16 من كل 100 رجل و 20 من كل 100 امرأة سيصابون بسكتة دماغية في حياتهم في المملكة المتحدة.

وتوصل الباحثون أن شرب الكحول بمقدار كوب أو كوبين يزيد بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 15%، كما تبين أن أولئك الذين يشربون أربعة مشروبات أو أكثر في اليوم يمكن أن يزدادوا مخاطرهم بنسبة تصل إلى 35 %.

وأظهر الباحثون أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يزيد الكحول من خطر الإصابة بسكتة دماغية وقد تشمل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وزيادة خطر الإصابة بتلف الكبد

وزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وتوصل الباحثون أنه كلما زاد تناول الشخص للكحول ، زادت مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما وجدت الأبحاث أنه حتى الكميات المعتدلة من الكحول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.