خروج 6 مصابين من مستشفى أهناسيا المركزى فى حادث انهيار منزل ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أوضحت محافظة بني سويف أنه فور ورود بلاغ من غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة بوقوع حادث انهيار أحد المنازل بعزبة أسعد التابعة لمركز اهناسيا، صباح اليوم،وأسفر عن وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج، حيث كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مستجدات الحادث مع الحماية المدنية التي تواجدت فور وقوع الحادث ومرفق الإسعاف لاتخاذ ما يلزم ، وتكليف وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بمتابعة الموقف ميدانيا.

حيث وجه محافظ بني سويف، مسؤولى الصحة والوحدة المحلية ،بالمتابعة المستمرة للوضع الصحي للمصابين والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم،معرباً عن بالغ حزنه لهذا الحادث الأليم، وخالص عزائه لذويهم،ومتمنيا الشفاء العاجل لهم، مشيرا إلى توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع مرفق الإسعاف لاتخاذ اللازم نحو تحويل الحالات التي تستلزم نقلها للمستشفى التخصصى لاستكمال العلاج،مع تكليف مسؤولى التضامن الاجتماعي بسرعة التوجه لاتخاذ ما يلزم نحو تقديم الرعاية الاجتماعية المتبعة في هذا الشأن.

ومن جهته أوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة إلى أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تم نقل المصابين وجثمانين المتوفين الثلاثة بسيارات الإسعاف لمستشفى اهناسيا ،حيث أجريت لهم الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لتشخيص وضعهم الصحي، وتم خروج 6 حالات من المصابين بعد تلقيهم الرعاية المطلوبة والتأكد من استقرار حالتهم ، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج"تراوحت إصاباتهم ما بين كسور في الفخذ والعضد واشتباه كسر في العامود الفقري"، وجار التنسيق لتيسير إجراءات استخراج تصاريح الدفن وتسليم جثامين المتوفين لذويهم.

فيما أضاف نشأت معبد رئيس المدينة،أنه فور حدوث الواقعة ،تم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة والتوجه إلى عزبة أسعد،و استدعاء الأجهزة والجهات المعنية من الإسعاف والحماية المدنية ،حيث تم فصل المرافق عن المنزل وعمل كردون أمنى بمحيط المنزل، لإتاحة الفرصة لعناصر الحماية لانتشال المتوفين واستخراج المصابين من تحت الأنقاض،مع تكليف المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني عن ملابسات انهيار المنزل.