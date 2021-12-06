حياة كريمة ببنى سويف.. بناء مجمع خدمات وتشييد مدارس وتوصيل الصرف فى ببا

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أن قرية هلية التابعة لمركز ببا تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أن القرية تشهد أعمال الاستمرار فى أعمال البناء بالطوب بمجمع الخدمات، شد أخشاب سقف الدور الثالث علوى بالمدرسة الثانوية، واستكمال أعمال المحارة بمدرسة نزلة الزاوية الابتدائية المشتركة، صيانة وترميم مدرستى زاوية الناوية الابتدائية المشتركة وسليم جابر الاعدادية المشتركة بقرية زاوية الناوية.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى توصيل الصرف الصحى بقرى هلية، وتغيير شبكة المياه، الاستمرار فى أعمال بناء كبارى بقرية محبوب وعرفه وزاوية الناوية، مشيراً إلى انه جارى العمل فى إنشاء جناح جديد بمدرسة سليم جابر الابتدائية بقرية زاوية الناوية، والجناح الجديد بمدرسة طرشوب الابتدائية كير، وترميم وصيانة مدرسة الشهيد نبيل سيد بقرية على كيلانى، إنشاء مبنى الشباب والرياضة بقرية على كيلانى، ترميم وصيانة اعمدة الإنارة بقرى هلية.