حملات مكثفة للنظافة والتجميل واستمرار أعمال الردم ورصف الشوارع بالبرلس .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز ومدينة برج البرلس، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة النظافة العامة، واستمرار أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال روي الأشجار بصفة مستمرة ومحيط المدارس، والنظافة والتجميل، وزراعة الأشجار بالطريق الراقد الموازي للطريق الدولي حتي منطقة النصب التذكاري، مشدداً باستمرار رفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة، وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، الكورنيش، وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي، بالإضافة لرش المياه بالطريق بصفة مستمرة، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ورفع المخلفات، الامكانيات، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياََ، بالإضافة إلى استكمال الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف من مسجد السلام حتي الكوبري، ورفع طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة.

]اتى هذا في إطار رفع كفاءة الطرق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وذلك بعد الانتهاء من عدة مراحل منها التجريف، والتمهيد ورفع مخلفات التجريف، ووضع طبقة الأساس " السن" وفردها ودمجها جيدا، ورفع البيارات، وإنشاء صفايات مطر جديدة، كما شدد على المتابعة الجيدة، والتأكد من صلاحية البنية التحتية من مياه وصرف وغاز، قبل أعمال الرصف النهائية، وذلك لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.



اعمال النظافة بالبرلس



حملات رفع مخلفات بالبرلس