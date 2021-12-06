حملات لرؤساء المدن لرصف الطرق ورفع المخلفات وأعمال التجميل.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية بمجالس مدن كفر الشيخ وقلين وسيدى غازي، حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، حملات النظافة الشاملة بالمدينة، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة، والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، بالأراضي الفضاء، والشوارع الفرعية، والمداخل والمخارج، ومحيط المصالح الحكومية، كما تابع أعمال تسوية وتمهيد طريق مدخل المدينة" أبو منيسي كفر الشيخ" ورفع كفاءة الطرق ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من جانبي الطريق ونقلها والتخلص منها.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات، ونقلها إلي المقلب الرئيسي، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، والكورنيش، وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ‏

وأشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات تجميل الأماكن العامة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، فضلاً عن مسح وتمهيد المداخل والمخارج، والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة وتركيب محول، وخلية جديدة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة، وقرية شباس عمير.

كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال التمهيد ووضع طبقة السن بمنطقة مكتب البريد، وبجوار المسجد الكبير، والشوارع المحيطة وذلك استعدادا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية، والتأكد من صلاحيتها، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين، انتظام سير العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة دفتر الحضور والانصراف بوحدة طب الأسرة، ومدرسة التمريض بقرية شباس عمير، بالإضافة إلى متابعة توزيع أسطوانات الغاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بقري محلة موسى، ودقلت، والحمراء، ومحلة القصب، ومتبول.

وأشرف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على حملات رفع الإشغالات، وإزالة التعديات بمنطقة مجمع المواقف، ومنطقة القنطرة البيضاء، وشوارع حي شرق المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.



تسوية الطرق بالبرلس



تمهيد الطرق بقرى كفر الشيخ



تمهيد الطرق



رفع كفاءة الانارة