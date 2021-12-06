حصاد 2021.. تعرف على إنجازات مطروح فى قطاع الصحة وتنفيذ المبادرات الرئاسية

مطروح - حسن مشالي

شهدت محافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال عام 2021، عددا كبيراً من التطويرات في قطاع الصحة، وإنشاء وتطوير وصيانة المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة، في مجال الصحة.

وشهد هذا العام، الانتهاء إحلال وتجديد مستشفيين مركزيين، يجري العمل فيها منذ سنوات وهما السلوم وبرانى، و 8 وحدات صحية " وحدة النجيلة البحرية- وحدة رأس الحكمة- وحدة فوكة- وحدة أم الرخم- وحدة سيدى حنيش- وحدة الزويدة- وحدة الظافر- وحدة قرية سيدنا هود"، كما تم إنشاء وحدتين صحيتين (المغُرة – أبو ميلاد).

كما تم تطوير واستحداث 8 مبان في مستشفيات (العلمين المركزى- مطروح العام- الحمام المركزي-الضبعة المركزي-رأس الحكمة المركزي-سيوة المركزي) و 8 وحدات صحية (وحدة أولاد مرعي- وحدة أبو مرقيق- وحدة النهوض بصحة المرأة- وحدة النجيلة القبلية- وحدة وادي الرمل- وحدة جلالة- وحدة زاوية العوام- وحدة السادات)، وإنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح العام، بدعم من محافظة مطروح، لتوفير الكوادر.

وأسفرت جهود الطب الوقائي بمحافظة مطروح، عن تطعيم أكثر من 156 ألف مواطن ضد فيروس كورونا.

كما تم إجراء العديد من الجراحات الدقيقة، التي تجرى لأول مرة بالمحافظة، بدلاً من تحويل الحالات إلي محافظة الإسكندرية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية، لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وتنفيذ 90 قافلة طبية، تم توقيع الكشف الطبي من خلالها على أكثر من 40 ألف مواطن.

واستقبلت المستشفيات العديد من التجهيزات من صندوق تحيا مصر، وتوفير مكملات جهاز المنظار الجراحي بمستشفى مطروح العام، بدعم من إحدى شركات البترول، كما تم توفير أجهزة للمستشفيات 14 بمشتملاتها، وحضانة متنقلة بجهاز تنفس صناعي، وحضانة متنقلة، و 16 جهاز العلاج بالضوء، و 8 أجهزة إفاقة، و5 أجهزة قياس الصفراء، و 8 جهاز ضغط المجري الهوائي، و 8 أجهزة تنفس صناعي، و 23 سرير رضيع، و 32 ماكينة ضخ سوائل، 20 ماكينة سحب سوائل.

وشهدت المبادرات الرئاسيــــة، مبادرة الأمراض المزمنة، فحص أكثر 90 ألف مواطن ومازال العمل بالمبادرة مستمراً، ومبادرة صحة الأم والجنين فحص 4343 سيدة، بإجمالي تردد 22 ألف و 826 سيدة، ولا يزال العمل بالمبادرة مستمراً.

ومبادرة صحة المرأة تم فحص 51 ألف و 310 سيدات، ولا يزال العمل بالمبادرة مستمراً، ومبادرة السمعيات تم فحص 24 ألف و 598 طفلا، ولا يزال العمل بالمبادرة مستمراً، ومبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم تم فحص 15 ألف و242 طالبا، عن طريق 30 فريق موزعين على مستوى المحافظة، وتم متابعة تحويلات الطلاب لعمل فحوصات متقدمة، وما زال العمل بالمبادرة مستمراً.

وفي مجال العزل المنزلى تم متابعة 10 ألاف و 770 مريضا والعمل بالمبادرة مستمر، ومبادرة كبار السن تم متابعة 330 مواطن ولا يزال العمل بالمبادرة مستمراً، ومبادرة الأمراض الوراثية تم فحص عينات لـ 347 حالة ولا يزال العمل بالمبادرة مستمراً.