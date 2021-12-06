حصاد 2021.. تعرف على إنجازات مطروح فى التعليم والتعليم العالى ومحو الأمية

مطروح - حسن مشالي

شهدت محافظة مطروح، خلال العام الجارى، طفرات كبيرة فى مجال التعليم قبل الجامعى وفتح فصول نوعية، والتعليم الجامعى ومحو الأمية، تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من حيث إنشاء مدارس وفصول جديدة، وصيانة مبان تعليمية، ومراحل إنشاء جامعة مطروح، وجهود محو الأمية وتعليم الكبار.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إنه تم إنشاء وتوسعة 21 مدرسة جديدة فى المناطق المختلفة، لتقليل الكثافة الطلابية وخدمة المناطق المحرومة، من بينها مدرسة ابن سيناء ومدرسة، حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، والمدرسة المصرية اليابانية، وغيرها، بالإضافة إلى صيانة حوالى 70 مدرسة حكومية ومجتمعية، وافتتاح فصل متخصص فى مكافحة آفات النخيل بإحدى مدارس سيوة، كما تم إنشاء أول فصل تعليمى تخصص مراعى وإنتاج حيوانى فى سيدى برانى، وافتتاح أول فصل لتعليم المشغولات اليدوية وفصل للزراعة المطرية، وتوقيع بروتوكول لفتح فصل لتحلية المياه فى أماكن تواجد الآبار.

وتبذل محافظة مطروح، وفى مجال التعليم الجامعى جهوداً كبيرة، من أجل الإسراع فى أعمال إنهاء إنشاءات مبنى جامعة مطروح، المقامة على مساحة 50 فدان، ووضع حجر أساس المجمع لكليات الطب ( طب بشرى، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي) على مساحة 14 فدان، للانتهاء منها فى أقرب وقت ولتحقيق حلم أبناء محافظة مطروح، كما تم عقد أول مجلس لجامعة مطروح بالصرح التعليمى الجديد فى 30 نوفمبر الماضى كبشرة خير لأهالى وأبناء مطروح كما نجحت محافظة مطروح، فى توفير 200 منحة دراسية، بكليات القمة، فى الجامعات الخاصة خلال العام الدراسى الجارى.

وشهد قطاع التعليم الأزهرى بمطروح، إنشاء مجمع معاهد كشوك عميرة، ومجمع عمر بن عبد العزيز الأزهرى، وإنشاء سور مجمع معاهد الضبعة الأزهرية، بتمويل الأزهر الشريف.

كما يجرى إنشاء 32 ملعبا بمحافظة مطروح، بتمويل الأزهر الشريف، وتم الانتهاء من ملعبين خماسى بمعهد الضبعة ومعهد الدكتور عبد الحليم محمود الأزهرى، وإنشاء مبنى خدمى يضم نزل شباب واستراحة كبار الزوار بمدينة مرسى مطروح، ووضع حجر الأساس لإحلال وتجديد 3 معاهد وهى عين زهرة الأزهرى بسيوة ومعهد المثانى البحرية الأزهرى، ومعهد أولاد الحاج على الأزهرى، وجارِ تنفيذ أعمال صيانة وتطوير معهد علوش الأزهرى ابتدائى وإعدادى مشترك.

كما نفذ فرع هيئة محو الأمية والتعليم الكبار بمطروح، خلال العام الجارى 8 دورات امتحانات فى جميع فصول مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالى 6034 دارس تم محو أميتهم التعليمية، وحصلوا على شهادات بعد نجاحهم.