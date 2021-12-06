حالة الطقس الآن.. شمس ساطعة وتراجع الشبورة وسماء صافية بالشرقية.. لايف

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، تنتشر أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.