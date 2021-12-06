اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حالة الطقس الآن.. شمس ساطعة وتراجع الشبورة وسماء صافية بالشرقية.. لايف

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:11 ص
حالة الطقس الآن.. شمس ساطعة وتراجع الشبورة وسماء صافية بالشرقية.. لايف
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية بمحافظة الشرقية ،وظهرت السماء صافية باستثناء بعض الغيوم  مع جو معتدل لطيف وسطوع الشمس بأنحاء المحافظة.


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، تنتشر أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

 


حالة الطقس

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

اخبار مصر

الطقس الآن

اخبار الطقس اليوم

الطقس اليوم في القاهرة الان

حالة الطقس اليوم

الطقس الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع شدة الرياح وتحسن فى حالة طقس الإسكندرية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:26 م

طقس غائم على مطروح والساحل الشمالى وانخفاض فى درجات الحرارة (فيديو)

الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:55 م

طقس الإسكندرية.. شمس ساطعة وسيولة مرورية بشارع الكورنيش.. ارتفاع ملحوظ فى حركة الأمواج والرياح تصل سرعتها لـ 45 كم فى الساعة.. نشر سيارات الصرف الصحى بالبؤر الساخنة وتوقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 م

طقس المنوفية غير مستقر وأجواء باردة.. لايف

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:40 ص

طقس مائل للبرودة على مطروح وهدوء بالشوارع وتراجع حركة المواطنين.. بث مباشر

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة