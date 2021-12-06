"حاسبات الغردقة" تنظم ندوة عن دور الإعلام فى التصدى للعنف ضد المرأة

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، والتابعة لجامعة جنوب الوادى، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، برئاسة نيرمين أبو سريع مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، ندوة توعية بعنوان "دور الإعلام فى التصدى للعنف ضد المرأة"، حاضر فيها الصحفى عماد عيد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالغردقة، والتى تحدث فيها عن قيمة المرأة فى المجتمع ودورها الفعال فى التنمية بجانب الدور المجتمعى، وكيف أعز الإسلام المرأة ورفع من شأنها وتحرك الدولة بتعزيز دور المرأة فى المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا وفعالا وحرص القيادة السياسية فى إطلاق عام المرأة فى 2017.

كما تحدث عن التشريعات التى تتيح للمرأة المشاركة فى بناء المجتمع كونها شريك أساسى وفعال، مشيراً إلى أن العنف ضد المرأة فى صورة المختلفة سواء جسدية أو نفسية هو انتقاص من حقوقها كإنسان وتناول دور الدراما فى تناول المرأة سلبا وايجابا وانتقد تناول إعلانات بعض الفضائيات وإبراز المرأة بشكل غير ملائم وغير حقيقى.

كما أشاد بتجارب فنية جيدة انصفت المرأة وساهم فى تعديل بعض التشريعات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية. وخلال حوار مفتوح مع طلاب الكلية تناول أهمية دور الرجل فى دعم المرأة ومساندتها لخلق مجتمع متميز خال من أى صراعات وهمية تؤثر فى الأسرة والمجتمع مؤكدا أن الرجل الحقيقى من يحتوى المرأة ويدعهما.

ويشاركها النجاح جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمود عميد الكلية والدكتور أسامة أحمد عطا وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة رباب زمزمى وكيل الكلية لشئون البيئة.