جولات صباحية ومسائية للاطمئنان على سير العمل بمحطات مياه جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب فى جولة صباحية واخرى مسائية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز جرجا وذلك للتاكد من حسن سير العمل والالتزام بمعايير التشغيل والصيانة لتقديم خدمات مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج،إنه تم تفقد محطة مياه بيت داوود ومحطة مياه المحاسنة ومحطة مياه العوامر قبلى ومحطة مياه البربا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر ومحطة مياه نجع الطينة ومحطة مياه نجع عبد النبى هذا بالاضافة الى تفقد محطة رفع صرف صحى كويز ومحطة رفع صرف صحى مقلد.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والغاء الراحات الاسبوعية والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن شركة مياه الشرب بسوهاج أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء ، منع دخول العملاء الغير مطعمين بلقاح فيروس كورونا ، جميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،إنه تم منع دخول العاملين الغير مطعمين إلى مقرات الشركة فى 15نوفمبر الماضى وذلك لمجابهة فيروس كورونا انه تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور أى حالات ايجابية بمواقع العمل.



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محطات مياه جرجا (2)



محطات مياه جرجا (3)



محطات مياه جرجا (4)