جامعة أسيوط تحتفل بمرور 30 عاما على إنشاء مركز تعليم اللغة الإنجليزية

أسيوط -هيثم البدري

شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و رئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة في احتفال مركز تعليم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بمرور ثلاثين عاماَ على إنشاء المركز و ذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب و الدكتور محمود عبد المعطى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور حسن عبد الشفيق رئيس قسم اللغة الانجليزية و مدير المركز ، و لفيف من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم وموظفي الإدارات و المراكز بالكلية و بمشاركة طلاب الكلية من مختلف المراحل الدراسية.



و في كلمتها أشادت الدكتورة مها غانم بما يقدمه مركز اللغة الانجليزية من أنشطة متعددة تساهم في أن يكون مركزا متميزا من حيث الأداء ، والجودة والمستوى اللغوي للدارسين بين مراكز اللغة الأخرى بمحافظات الصعيد،مؤكده على أهمية و قيمة اللغة الانجليزية بأعتبارها إحدى اللغات الأساسية الأكثر انتشاراَ، في ظل ما يشهده العالم من انفتاح على مختلف الثقافات و كأكثر اللغات المطلوبة في السيرة الذاتية لمختلف الدراسيين، و لأبنائنا الطلاب و لمتطلبات سوق العمل و الذي يوفره مركز اللغة الانجليزية من خلال أساتذة و متخصصون، و تسخير كافة الإمكانيات لتقديم خدمات تعليمية متطورة و استمراره في تطوير الخدمات وبرامج التدريب الخاصة باللغة الانجليزية .



و أكد الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب أن مراكز اللغة الأجنبية بكلية الآداب، تعد منارة تعليمية مضيئة و نشاط تعليمي متكامل يقدم خدمات طلابية و تعليمية تساهم في الارتقاء و تحسين كافة المهارات للدراسيين ، و اكتساب المزيد من اتقان اللغات الأجنبية ، مشيداَ بجهود القائمين على مركز اللغة الانجليزية خلال جائحة كورونا، و العمل دون التوقف فى الاستمرار فى تقديم كافة الخدمات التي يقدمها المركز من الدورات التدريبية و تطبيق الدراسة بنظام الاونلاين على أفضل ما يكون.



و أشار الدكتور حسن عبد الشفيق رئيس قسم اللغة الانجليزية و مدير المركز الي أن مركز اللغة الانجليزية يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1990 كوحدة خاصة و ذلك من خلال تعاون الجامعة مع المجلس الثقافي البريطاني ، مشيراَ إلى أن الرسالة الرئيسية للمركز تعليم اللغة الانجليزية للمجتمع هي توفير دورات تدريبية للغة الانجليزية كلغة أجنبية ، و التركيز على تنمية مهارات الاستماع و التحدث و الكتابة والقراءة كما تركز برامج الدراسة على تنمية المهارات الشفوية حيث أن هذه المهارات مهملة في برامج التعليم بالمدارس والجامعات كما ينظم المركز دورات مكثفة لطلاب الدراسات العليا و دورات متخصصة في المحادثة والتأهيل لامتحان التويفل وامتحان IELTS بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية يقوم المركز كذلك بخدمة تقييم مستوى اللغة الإنجليزية للمرشحين في بعثات أو مهمات علمية.



كما شهدت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي عن أهم الخدمات و الأنشطة المتعددة التى يقدمها المركز بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة و الفقرات الغنائية باللغة الانجليزية من أداء الطلاب، كما شهد ختام الحفل تكريم الدكتورة مها غانم لمجوداتها و دعمها المستمر لكافة الفعاليات و الأنشطة المختلفة بكلية الآداب و تكريم الدكتور حسن عبد الشفيق، بالإضافة إلى تكريم مديري المركز السابقين و هم الدكتور أحمد المختار محمود خلال الفترة من 2000 وحتى 2003 و الدكتور عبد الجواد توفيق خلال الفترة من 2003 وحتى 2020 ، كما تم تكريم العاملين بالمركز وهم كوثر سعد، سامح الفونس ، أنجى رضا ، مها عبد الوهاب .



كما أعقب ذلك افتتاح الدكتورة مها غانم "معرض الكتاب الانجليزي" و الذي نظمه المركز على هامش فعاليات الاحتفال و المقام خلال الفترة من 5 ديسمبر و حتى 9 ديسمبر، و يحتوى المعرض على أكثر من 2000 مطبوع من الكتب والقواميس والمطبوعات المختلفة باللغة الانجليزية في مختلف التخصصات، والتى تهدف بشكل عام لخدمة الطالب وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله للبحث عن هذه النوعيات من الكتب و تساهم فى بناء وعى الطالب الجامعى.







احتفالية جامعة أسيوط



افتتاح معرض الكتاب الانجليزي



المعرض



جانب من الإحتفالية



جانب من الحدث



معرض الكتاب الانجليزي بجامعة أسيوط