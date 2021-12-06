تنفيذ بروفة استعدادا للتقلبات الجوية بشمال سيناء

أعلنت شركة المياه بشمال وجنوب سيناء، تنفيذ بروفة استعدادات للتقلبات الجوية المحتملة.

وأوضح البيان، انه تم تفعيل خطة الازمات والطوارئ وبالتنسيق مع محافظة شمال سيناء اصطفت معدات الشركة والاطقم الفنية المشغلة بمحيط ديوان عام محافظة شمال سيناء، وتم عمل بروفة لخطة الانتشار والتمركز بميادين وشوارع العريش فى إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء المحتملة خلال الأسبوع الجارى.

و شدد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسرعة التعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار على وجه السرعة للحفاظ على السيولة المرورية، ووجه بتمركز المعدات بالشوارع والميادين وسرعة التحرك والانتشار طبقا لخطة الطوارئ والازمات بالشركة.