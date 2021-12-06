اليوم السابع
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تفاصيل مصرع 3 أطفال وإصابة 9 أشخاص فى انهيار منزل ببنى سويف.. لايف وصور

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:56 ص
تفاصيل مصرع 3 أطفال وإصابة 9 أشخاص فى انهيار منزل ببنى سويف.. لايف وصور انهيار منزل
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا للمنزل المنهار ببنى سويف بعدما لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 آخرين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث ملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقتها "عبدالله" 8 سنوات، "وسيف" 12 سنة.

والمصابون هم أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وايمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة.

 تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أهناسيا المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين غلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 


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اليوم السابع

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