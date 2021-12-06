تفاصيل مشروع التجلى الأعظم لتحويل سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع التجلى الأعظم الجارى تنفيذه بالمدينة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحول سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الخاص بمحمية سانت كاترين .

وقال المحافظ إن مشروع التجلى الأعظم سيغير المدينة بالكامل، وجارى تنفيذه فى إطار إهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي.

وأوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم على مرحلتين، سيجرى الإنتهاء من المرحلة الأولى فى شهر أبريل المقبل، والمرحلة الثانية فى نهاية عام 2022 بتكلفة تتخطى الـ 4 مليارات جنيه، وسيشهد العالم مدينة سانت كاترين فى ثوبها الجديد خلال عام فقط.

وأكد المحافظ أن المشروع لن يضر بمواطنى المدينة، وسيجرى نقل البازارات والمحلات الخاصة بهم إلى المناطق الخاصة بها فى المناطق الجارى تطويرها ضمن المشروع، لكون مشروع التجلى الأعظم يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الأحوال الإجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة أن جميعهم يعملون فى القطاع السياحي.

وأشار إلى أن معدل التنفيذ بالمشروع يسير وفقاً للتوقيتات الزمنية، ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم580 وحدة سكنية، وتحويل منطقة الوادى المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير النزل البيئى القديم، وإنشاء حديقة صحراوية، وفندق جبلي، وممشى درب موسى يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولًا لجبل التجلي، وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء ساحة السلام التى تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، و إنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150 وحدة، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحى الاستثمارى الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبنى الاجتماعى الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية؟



اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مشروع التجلى بسانت كاترين



جانب من تنفيذ المشروع