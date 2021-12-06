اليوم السابع
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"تعليم القليوبية" تعلن بدء تقييم الطلاب المشاركين فى المشروع القومى للقراءة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:43 م
"تعليم القليوبية" تعلن بدء تقييم الطلاب المشاركين فى المشروع القومى للقراءة جانب من المسابقة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات تقييم الطلاب على مستوى المديرية في مسابقة المشروع القومي للقراءة "اقرأ وارتق" للعام الدراسي 2021 – 2022.

وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى تقييم الطلاب من خلال لجنة التقييم المكونة من عدد من الموجهين، وهم زينب أحمد حسني موجه عام المكتبات، وثناء إبراهيم محمد النجار موجه عام دراسات اجتماعية، وسابق إبراهيم محمد موجه عام علوم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى اليوم أولى فعاليات تحكيم المسابقة الوزارية "المشروع القومي للقراءة"، تحت شعار "اقرأ وارتق" على مستوى المديرية، وذلك في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية ونشر الوعي الثقافي والأدبي بين الطلاب والتلاميذ بجميع المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من أجل تقييم الطلبة للمشاركة في المسابقة لاختيار أفضل الطلبة المتميزين لتصعيدهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى  الجمهورية.

ووجه ياسر محمود، الشكر والتقدير لجميع أعضاء توجيه المكتبات على الجهد المتميز والمبذول من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بإدارة شبين القناطر،كما أثنى على المستوى الثقافي الذي ظهر عليه الطلاب المشاركون والتنافس الشريف بينهم أثناء فعاليات المسابقة متمنيًا لهم الرقي والتقدم دوما.


تعليم القليوبية

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