تشكيل لجنة ميدانية وصرف المساعدات للأسر المتضررة من أهالى الجزر النيلية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

الجزر النيلية في جنوب مدينة أسوان من ضمن المناطق المتضررة من السيول، حيث إحتضنت الدولة كافة المناطق المتضررة ، لاحتواء ضربات السيول ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المختلفة، وتم تشكيل لجنة ميدانية وصرف المساعدات للأسر المتضررة .

وكانت زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لأسوان طمأنة للأهالي وتفقد المناطق المتضررة من السيول بقرية غرب أسوان، ومتابعة الإجراءات والخدمات المقدمة للأهالى .. حيث يتم تنفيذ التوصيات وإعمار القري المتضررة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للأسر المتضررة والعمل على مراجعة الحصر أولاً بأول طبقاً للواقع الفعلى لحالة المباني ومدى تأثرها بمياه الأمطار، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والعينية من الأجهزة المنزلية والأثاثات للحالات التي تعرضت للتلف بفعل السيول.

وتشهد المناطق المتضررة من السيول بأسوان جهود إغاثية وانسانيةومنها جزر هيسا وعواض حيث تنتظم الجهود المبذولة لإعادة إنشاء المنازل التي تعرضت لإنهيار كلى أو جزئى ، كما من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من شباب جزر الشلال والمجتمع المدنى ومديرية الإسكان ، للمعاينة على الطبيعة لمختلف المنازل التى تضررت من الأمطار الغزيرة داخل جزر هيسا وعواض وتنقار ،علاوة على صرف المساعدات العينية للأسر المتضررة من تلف مستلزماتهم ، وهو الذى يتوازى مع الأعمال الجارية في المنازل التي تم حصرها عقب السيول ، مع محاسبة أي مسئول في حالة المحسوبية أو المجاملة ، و حيث سيتم إعطاء الأسبقية للمنازل الأكثر تضرراً.

في نفس السياق تم توجيه المسئولى بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنشاء خزان علوى بجزيرة عواض لزيادة معدلات ضخ المياه نظراً لوقوع المنازل في منسوب أعلى من مرشح المياه ، وأيضاً إصلاح 2 طلمبة إحتياطى بنفس المرشح ، بالإضافة إلى قيام مسئولي الطرق برصف 1.5 كيلو متر بجزيرة هيسا بتكلفة 4 مليون جنيه ، فضلاً عن تشغيل عبارة هيسا يومياً بإشراف من الجمعية وطبقاً للرسوم التي تحددها و المحافظة تقدم جميع إمكانياتها لدعم أعمال إنشاءات وترميمات المنازل والأسقف بضخ مواد البناء للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل في هذا الإتجاه بكل جدية للعمل على إنهاؤها بأسرع وقت ممكن .

جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى تواصل جهودها المختلفة لتخفيف المعاناة عن الأسر التى تضررت من تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض القرى والمناطق السكنية حيث يجري متابعة الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء منازل المتضررين داخل 14 قرية ومنطقة سكنية سواء التى تعرضت للإنهيار الكلى ، بجانب تنفيذ أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية ، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول

كما تواصل مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية إستكمال جهودها لإعادة تأهيل منازل متضررى السيول ضمن خطة التعمير والبناء التي يتم إنتهاجها خلال الفترة الحالية و بالتوازى مع ذلك تواصل الجمعيات والأحزاب السياسية توزيع المساعدات الغذائية والعينية من أثاثات ومفروشات وأجهزة منزلية ليعكس ذلك تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الرعاية الكاملة لهذه الأسر على أكمل وجه .



إحتواء ضربات السيول (1)



إحتواء ضربات السيول (2)



إحتواء ضربات السيول (3)



المناطق المتضررة من السيول (1)



المناطق المتضررة من السيول (2)



المناطق المتضررة من السيول (3)