انطلاق المسابقة السنوية للشطرنج على مستوى كليات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية : السيد فلاح

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة قناة السويس، المسابقة السنوية للشطرنج على مستوى كليات الجامعة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه .

تاتى المسابقه فى إطار الدعم الدائم من إدارة جامعة قناة السويس للأنشطة الطلابية وايمانا بدورها الفعال فى بناء شخصية طالب متميز قادر على التكيف مع كافة التحديات ، وبتنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر مدير عام رعايه الشباب ، وبلجنة تحكيم تضم الدكتور حسن النويشي رئيس منطقه الشطرنج، والدكتور حامد نعمان من منطقه الاسماعيليه للشطرنج وبتفيذ ممدوح عثمان مدير الإدارة وفريق العمل.

هذا ومازالت المنافسه مستمرة ، لليوم الثاني بين طلاب جامعه قناة السويس بمشاركة طلاب من جميع الكليات ، جدير بالذكر أن الهدف من المسابقة هو اختيار العناصر المتميزة لتمثيل الجامعة فى اللقاءات القميه.



المسابقه السنوية للشطرنج بجامعة قناة السويس



المسابقه السنوية للشطرنج على مستوي كليات جامعة قناة السويس



المسابقه السنوية للشطرنج



جانب من المسابقة



