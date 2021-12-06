الهلال الأحمر بالوادى الجديد يدشن حملة مكثفة للتوعية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

بدأ فريق الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد، حملة مكثفة للتوعية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تستمر الحملة حتى يوم 23 ديسمبر 2021، وذلك في إطار خطة الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "نمط 2".

وقالت أسماء حجازي مسؤول الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، اليوم الإثنين، إن الحملة تضمنت عقد ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المجتمع بمركز باريس بالإضافة إلى فرق طرق الأبواب التي انتشرت على الحضانات من الساعة السابعة صباحا لتوعية أولياء الأمور ومشرفات الحضانات أثناء استقبال الأطفال.

وأوضحت أسماء، أن الندوة اهتمت بتوعية الأهالي بتطعيم الأطفال بالحملة القومية القادمة ضد شلل الأطفال، وذلك من خلال الفرق الثابتة، والفرق المتحركة، ويتم التطعيم من منزل إلى منزل. أضافت مسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وجرى التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة، ولفتت إلى خطورة مرض شلل الأطفال كمرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي للطفل و كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، وأنه على كل أب وأم التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال خلال الحملة القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان على مستوى المحافظات.

وأشارت أسماء، بأن هذا يأتي للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، والنهوض بالصحة العامة للمواطنين وخاصة أبنائنا وبناتنا الأطفال.