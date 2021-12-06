الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر "الشباب.. آمال وتطلعات".. 28 ديسمبر الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مدينة الأقصر لإستضافة فعاليات مؤتمر اليوم الواحد (الشباب.. آمال وتطلعات)، والذي يقام في دورته الأولى بمركز المؤتمرات الدولي يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية وتنظيم وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ورجاء شوقي أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة.

ون المقرر أن يشارك في إعداد وتنظيم المؤتمر، مجموعة من أكبر الكيانات الشبابية المعتمدة لدى مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر تتمثل في " شباب يدير شباب yly، جمعية غيث، Y_PEER، مراكز شباب مصر"، وبمشاركة مديرية أمن الأقصر ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يستهدف المؤتمر، نحو500 شاب من محافظة الأقصر للتحاور حول قضايا الشباب المجتمعية، وقد تم فتح باب التسجيل أمام الشباب للمشاركة وحضور فعاليات المؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى تعزيز التعاون بين كافة أطياف الشباب والمديريات المعنية للتكاتف، ووضع آليات لحل المشكلات العامة والخاصة بالشباب، من خلال تلك المديريات ووحدة سكان المحافظة ومساعدة تلك الجهات في وضع أطروحات وأفكار للتعامل مع مثل تلك المشكلات، وكذلك وضع خطة زمنية محددة للحلول.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر، جلستين حواريتين يشارك فيها أساتذة من جامعة الأقصر وشخصيات أمنية ومجتمعية، يسبقهم جلسة افتتاحية، ويقام على هامش المؤتمر ورشة عمل للشباب حول كيفية التدريب، وعرض حزمة تدريبات مختلفة أكاديمية ومهنية لمواكبة تحديات سوق العمل داخل وخارج مصر، ثم ينتهي المؤتمر بالتوصيات وحفل الختام وتكريم المشاركين.