افتتاح فرع الأسواق الحرة الجديد لمصر للطيران بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتحت وزراة الطيران المدنى، مساء اليوم الاثنين، أحد فروع الأسواق الحرة بمنطقة الممشى السياحى الجديد، بحضو اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، والطيار عمرو ابوالعنين رئيس الشركة المصرية للمطارات

من جانبه قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى أن من الضرورى التوسع فى نشاط الشركات والهيئات التابعة للوزارة لتعظيم الإيرادات والربحية وكذلك تقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلى مصر بصفة عامة وعملاء مصرللطيران بصفة خاصة ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للشركة القابضة.

أضاف وزير الطيران تم تصميم ألفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات وكذلك توفير كافة المعروضات التى تلبى رغبات وإحتياجات السائحين ، ويتواكب الإفتتاح مع النمو الملحوظ فى الحركة السياحية خلال هذه ألفترة.

وأوضح ان الشركة تقوم بتطوير البنية التحتية سواء للمخازن والمعارض وإضافة مساحات مخزنية جديدة للزيادة الملحوظة فى حجم النشاط، ويتم الإستعداد لتطبيق نظام حاسب آلى جديد كالمطبق فى شركات الأسواق الحرة العالمية تماشياً مع سياسة التحول الرقمى وتطبيق التجارة الإلكترونية.

وكان اجرى وزير الطيران المدنى جولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى فور وصوله اليوم حيث تفقد صالات السفر والوصول والتأكد من عملية تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة على القادمين من الدول المختلفة