اليوم السابع
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إنجازات تتحقق على أرض جنوب سيناء فى قطاعات الاتصالات وخدمة البيئة.. تعرف عليها

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:00 ص
إنجازات تتحقق على أرض جنوب سيناء فى قطاعات الاتصالات وخدمة البيئة.. تعرف عليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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شهدت محافظة جنوب سيناء، انجازات فى قطاعات الاتصالات وخدمة البيئة، اتاحت فرصة توفير خدمات لسكان مدن المحافظة ومناطقها الجبلية . 

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه فى  قطاع الاتصالات، وصل عدد السنترالات 18 سنترالا، و37 برج  لخدمة شبكات المحمول، مضيفا أن أهم البرتوكولات في مجال الاتصالات لتوفير خدمات بجنوب سيناء ، تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة، وتم يتعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه فى قطاع  خدمات البيئة، تم إنشاء إدارة للنظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ ، وأصبحت هي الجهة المنفذة والمسئولة عن إدارة منظومة المخلفات بالمدينة بأكملها بعد تقسيم المدينة الى قطاعات،  ويتم التعاقد مع شركات خاصة للقيام بأعمال النظافة ببعض القطاعات بالمدينة . 

وأوضح أنه توجد إدارة حكومية فقط تقوم على إدارة منظومة المخلفات في مدن المحافظة، وتقوم بجميع المراحل من جمع ونقل وتخلص من القمامة عن طريق العمالة الدائمة والمؤقتة، ويتولى القطاع الخاص أعمال النظافة  فى مدن راس سدرودهب و نويبع طابا، وإنشاء وحدة التدخل السريع بمدن المحافظة برئاسة  رئيس كل مدينة لإزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة وأي أعمال تكلف بها في هذا النطاق. 

 


جنوب سيناء

خدمات الاتصالات

البيئة

شرم الشيخ

دهب

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