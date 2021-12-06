إصلاح كسر فى خط مياه من القنطرة للعريش

شمال سيناء- محمد حسين

انتهى فريق فنى من شركة مياه الشرب بسيناء من إصلاح كسر خط المياه، قطر 1000مم3، بمدينة القنطرة شرق بمنطقة الاثار بالقنطرة، والواصل إلى مدينة العريش.



وأعلنت شركة المياه فى بيان، أنه تم التنسيق مع شركة كهرباء القناة وشركة الغاز، لوجود خطوط الكهرباء و الغاز وبالفحص الفني بأجهزة كشف التسرب وجد أن الكسر موجود أسفل منتصف الطريق القنطرة شرق العريش الدولي، على عمق 6 أمتار وعلى بعد 12 مترا داخل عداية أسفل الطريق، وعلى الفور تم الاستعانة بطلمبات التجفيف، لشفط المياه الناتجة عن الكسر، وتم تحريك المعدات المطلوبة وقطع الغيار اللازمة للإصلاح.

وتابع البيان، أن أعمال الحفر والشفط والإصلاح استغرقت حوالي 9 ساعات فى ظروف تحفها المخاطر والتحديات الكثيرة، نظرا لمكان العطل، والعمل داخل نفق أسفل الطريق، ووجود خط الغاز الرئيس لمدينة القنطرة شرق بموقع العمل، و4 كابلات جهد متوسط، وقام فريق الصيانة بقطاع شرق القناة بعمل التنسيقات المطلوبه، وإنهاء الأعمال بحرفية شديدة في ظروف بالغة الصعوبة، وتم الانتهاء من الاصلاح و تم إعادة الضخ باتجاه مدينة العريش .







اصلاح الكسر



إصلاح كسر فى خط ينقل المياه من القنطرة للعريش



جانب من الإصلاحات



