إصابة شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب شاب بطلق نارى بعد إطلاق مجهولين النار عليه على طريق الشيخ حمام الرابط بين قرية البصراط والشبول والعجيرة التابعة لمركز المنزلة ومركز الجمالية شمال محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الجمالية العام بوصول شاب مصاب بطلق نارى فى الجانى الأيسر وحالته غير مستقرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى أحمد ن، و مقيم قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتبين انه له قطعة ارض و مزرعة مواشى بطريق الشيخ حمام بنطاق المركز، و تبين أنه اثناء توجهوه إلى مزرعته حاول اثنين مجهولين إيقافه، وقاموا بإطلاق النار عليه من بندقيه اليه، وفروا هاربين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، للكشف عن هوية الجناة، وتم تحويل الشاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.