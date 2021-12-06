إزالة 951 حالة إشغال طريق ومصادرة 190 مخالفة ومضبوطات متنوعة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف العميد عادل شرشر رئيس المركز، اليوم الاثنين، حملة ليلية مكبرة استهدفت طريق كسر الحجر.

وأكد العميد عادل شرشر بأن الحملة أسفرت عن إزالة 951 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 190 مخالفة ومضبوطات متنوعة شملت استاندات وفاترينات وطرابيزات وكراسى، علاوة على أسطوانات غاز، مشيراً بإن الحملة كانت بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة قوات الأمن برئاسة العميد محمد الجندى مدير إدارة شرطة المرافق.

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.