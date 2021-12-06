اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 57 موظفا للتحقيق بالمصالح الحكومية بالبحيرة لغيابهم وإهمالهم فى العمل

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:14 م
إحالة 57 موظفا للتحقيق بالمصالح الحكومية بالبحيرة لغيابهم وإهمالهم فى العمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 50 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات   للتحقيق لتغيبهم من  العمل بدن سند قانوني.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن إحالة 7 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بمركز شبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في أوقات العمل الرسمية بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .


إحالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

مركز الدلنجات

مركز شبراخيت

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة