إحالة 57 موظفا للتحقيق بالمصالح الحكومية بالبحيرة لغيابهم وإهمالهم فى العمل

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 50 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم من العمل بدن سند قانوني.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن إحالة 7 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بمركز شبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في أوقات العمل الرسمية بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .