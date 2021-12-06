" أوبرا الإسكندرية الثقافي" تنظم صالون الشعر العربى الاثنين القادم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق القادم الجاري حيث تقدم، أمسية فنية بعنوان " التجديد فى موسيقى الشعر العربي وتأثيره فى الغناء ".. يستضيف الصالون الشاعر الكبير الطبيب عبد الحميد محمود صاحب العديد من الأعمال والقصائد الشعرية التي تغنى بها ولحنها كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي وذلك بمشاركة الفنان أحمد بدوي يتضمن برنامج الأمسية مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية،المتميزة و يدير اللقاء الشاعرأحمد بسيوني

و الشاعر الكبيرعبد الحميد محمود ولد بمدينة الإسكندرية فى 2 نوفمبر 1950، وتخرج من كلية طب الإسكندرية عام 1975 وهو طبيب استشارى التغذية العلاجية. بدأ مسيرته الشعرية منذ الصبا فى المرحلة الأعدادية والثانوية وكانت كلية الطب هى بداية الأنطلاق والنشر فى قنوات الاذاعة والتليفزيون والصحافة المصرية.

له عشره دواوين، بدأ التجديد فى القصيدة العربية، حيث الشكل واللغة والمجاز مما أعطى لشعره مكانة عربية متفردة جعلت كل كبار نقاد مصر يتناولون شعره بالدراسة والبحث.

حصل على جائزة الدولة فى الشعر عام 1998كماحصل ايضا على جائزة التميز فى الشعر العربى من اتحاد كتاب مصر عام 2020 شارك فى العديد من المحافل المصرية والعربية ولحن وتغنى بالعديد من قصائده كل من محمد الموجى وسيد مكاوى وعفاف راضى وعزيزة جلال وسميرة سعيد ونادية مصطفى ومحمد ثروت والمطربة السعودية عتاب وغيرهم ،قدم للاذاعة والتليفزيون المصرى العديد من الأوبريتات والمسلسلات الغنائية.