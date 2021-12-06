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أسماء المصابين الـ16 فى حادث انقلاب سيارة على طريق العمدان بكفر الشيخ

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:03 ص
أسماء المصابين الـ16 فى حادث انقلاب سيارة على طريق العمدان بكفر الشيخ انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 16 شخصا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض لمحافظة كفر الشيخ، وتم حجز 7 مصابين بالمستشفى العام بكفر الشيخ.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من محمد سعيد عبد الخالق 45 سنة، باشتباه ما بعد الإرجاج" خروج للتحسن"، وأماني عباس شعبان 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" تحت الملاحظة"، وماهر طارق عبدالرحمن 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج" خروج للتحسن"، وأميرة أحمد حسن، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" تحت الملاحظة"، ومحمد هاشم صبحي، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج" حجز بالمستشفى"، والسيد السيد بسيوني، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج" حجز بالمستشفى"، وأسماء اسماعيل محمد 18 سنة، باشتباه نزيف بالصدر" حجز بالمستشفى"، ومحمد إبراهيم صلاح، 13 سنة ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وملك علي فوزي 18 سنة، باشتباه نزيف بالصدر، وهدى هانم عطية، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموسى حسني موسى، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد ابراهيم الشافعي، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة اسماعيل شحاته،35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج" حجز بالمستشفى"، وأسماء سعد سعد، 18 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج" حجز بالمستشفى"، وبشرى نبيل الشافعي، 21سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعنايات محمد صبري، 18 سنة ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكانت غرفة مديرية الصحة تلقت إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العمدان، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلفي الإسعافات اللازمة، ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعدادات لاستقبال المصابين، لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الإسعافات.

انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ
انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

 

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

 

حادث انقلاب سيارة ميكروباص
حادث انقلاب سيارة ميكروباص

 


كفر الشيخ

حادث تصادم

انقلاب سيارة

مستشفى كفر الشيخ

مديرية الصحة

مرفق الاسعاف

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