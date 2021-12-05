4 أصوات ذهبية فى التلاوة والإنشاد يسيرون على درب الكبار بكفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، تميز 4 أطفال بأصوات ذهبية في التلاوة والتواشيح والأناشيد كرمهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لحفظهم القرآن الكريم، ندا أحمد الطنطاوي، وعمر عماد علي، ومحمد إبراهيم الحبيشي، وأمل يسري جابر، ولصوتهم المتميز في الانشاد والتواشيح والابتهالات، معبرين عن سعادتهم بتكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لهم وتشجيعهم للتمسك بكتاب الله.

وأكد حفظة القرآن الكريم على حفظهم في كتاب القرية على يد مشايخهم أحمد طلال وعمرو طلال ومحمد طلال، مشيراً إلى أنهم فازوا بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة في حفظ القرآن الكريم والأصوات الحسنة في المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة، مسابقة الشيخ أبو العينينن شعيشع.



أمل يسري جابر



محمد إبراهيم الحبيشي



ندا أحمد الطنطاوي وعمر عماد علي