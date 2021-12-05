اليوم السابع
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372.4 ملايين دولار قيمة صادرات الإسماعيلية من يناير وحتى نوفمبر الماضى

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:10 ص
372.4 ملايين دولار قيمة صادرات الإسماعيلية من يناير وحتى نوفمبر الماضى فواكه وخضروات
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية إنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي من العام الجاري، بلغ حجم صادرات محافظة الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية ما يقرب من 21.6 مليون طن من الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية بقيمة 372.4 مليون دولار.

أضاف، محافظ الإسماعيلية في بيان له، أن حجم الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 3.02 مليون طن بقيمة تصل إلى 44.8 مليون دولار، وبلغ حجم ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة 198 طن بقيمة 297.5 ألف دولار كما بلغ حجم ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة أكثر من مليون طن بقيمة نحو 14.6 مليون دولار، كما بلغ حجم ما تم تصديره من المحاصيل الحقلية نحو 849.6 ألف طن بقيمة بلغت حوالي 29.9 مليون دولار. 

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى دول التشيك والأردن وإنجلترا واستراليا وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه قد بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي 3499 شهادة منهم 611 شهادة خلال شهر نوفمبر فقط.

 


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