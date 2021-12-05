12 صورة توضح روعة التطوير فى مكتب بريد أسوان القديم قبل افتتاحه

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" 12 صورة توضح جمال وروعة أعمال التطوير فى مكتب بريد أسوان القديم "البوستة القديمة"، بعد أن روعى جمال التراث وأصالة المكان التراثى، والذى يقع فى شارع جانبى من الشارع الجديد وسط مدينة أسوان.

ومن المنتظر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الاثنين 6 ديسمبر الجارى، أعمال التطوير فى مكتب بريد أسوان التراثى بعد الانتهاء من تطويره، ليحتفظ بطرازه المعماري الفريد، وفى الوقت نفسه إدخال أحدث تكنولوجيا لإرضاء العملاء.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشر على حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لتطوير مكتب بريد فى محافظة أسوان، وأظهرت الصور نجاح خطة التطوير فى الحفاظ على الطراز المعمارى الفريد للمكتب.

وعلق الوزير على حسابه: "تذخر مصر بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث يمتلك البريد المصرى عددًا من المكاتب المنشأة منذ أكثر من 100 عام والتى تتميز بطرز معمارية رائعة تنتمى للحقب التاريخية التى تنتمى إليها تلك المكاتب".

وتابع: "بدأنا خطة لتطوير المكاتب التاريخية ورفع كفاءة الخدمة بها، وكانت نقطة البداية من محافظة أسوان التى تفيض بمعالمها العريقة، انتهت أعمال التطوير بالفعل بأحد المكاتب وأسعدنى جدًا ما طالعت على وسائل التواصل من رضاء المواطنين عن الترميم وسعادتهم به حيث سيتم افتتاحه قريبا".



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم



مكتب بريد أسوان التراثى القديم