يوم من أجل الإنسانية.. تعليم قنا تعلن استئناف زيارات مستشفى علاج السرطان

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استئناف زيارات مستشفى علاج السرطان بمحافظة الأقصر، تحت شعار " يوم من أجل الإنسانية " من قبل مدارس المديرية والتي توقفت عقب جائحة كورونا.

وأشار مدير تعليم قنا، إلى أنه سيقود أولى الزيارات للمستشفى بصحبة اتحاد طلاب المحافظة لغرس القيم الانسانية السمحة في نفوس الطلاب، جاء ذلك عقب استقبال الدكتورة هبة محمد ، مسئولي العلاقات العامة بمستشفى علاج السرطان، لوضع خطة لزيارة المستشفى وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف مع المرضى وفضل زيارتهم التي حثت عليها التعاليم السماوية السمحة.



وأضاف الدكتور صبري خالد، إن جسور التواصل الممتدة بين الطلاب وأقرانهم من المرضى يمكنها أن تمتد بشكل مباشر في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذا شكل غير مباشر عن طريق نقل أي فاعليات أو مناسبات تعليمية إلى هؤلاء الطلاب عن طريق الفيديو كونفرس أو البث المباشر، كما أكد على أن الزيارات تتضمن جانب توعوي للتأكيد على النظافة العامة و التغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض ، مشيدا بالدور الهام الذي يقدمه الصرح الطبي من خدمة طبية متميزة لمرضى محافظات جنوب الصعيد.