وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر تنظم ورشة لتعليم لغة الإشارة ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة بكلية الألسن، وذلك بحضور الدكتورة إيمان رجب نجيب، مدير الوحدة، وهبة رمضان، ومها النوبي، مسؤولي رعاية الشباب بالكلية ولفيف من مختلف طلاب كليات الجامعة، وذلك في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتم تنظيم الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث حاضر في الورشة كلا من سماح محمد محمود، مدربة لغة الإشارة، ومن ذوي الهمم (الصم) دعاء أبو الحجاج ورحاب أبو الحجاج، وتم خلال الورشة تدريب الطلاب على استخدام لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

وأشارت الدكتورة إيمان رجب مدير الوحدة بالجامعة، إلى أن الورشة تؤكد مدي اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، موضحة أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

وكان قد استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المهندس مازن حنا صادق المدير الإقليمي عن إحدى الشركات العالمية في مجال التدريب واعتماد مراكز الاختبارات للشهادات العالمية، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، وضمن مبادرة وزارة الاتصالات.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في التدريب والاختبارات، لخدمة المجتمع في شتى المجالات، مثل ريادة الأعمال، والمشاريع وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التصميم الهندسي، والأمن السيبراني، و حضر اللقاء الدكتورة شيماء عبد الستار منسق الجامعة بمبادرة وزارة الاتصالات للتحول الرقمي بمؤسسات الدولة، ودكتور محمد رمضان مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وحاتم الصغير مدير معهد التطبيقيين القومي بالأقصر.



جامعة الأقصر تنظم ورشة لتعليم الطلاب لغة الإشارة



مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر تنظم ورشة لتعليم الطلاب لغة الإشارة