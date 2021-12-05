نائب محافظ الأقصر يستقبل سفير كندا لمتابعة مشروعات التعاون بين الجانبين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الأحد، سفير كندا في مصر السيد لويس دوماس، الذي يزور المحافظة برفقة وفد من السفارة الكندية، والسيدة فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصري والكندي.

وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش، ومعربا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، كما استعرض السفير خلال اللقاء أوجه التعاون الحالية والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بالمشروعات التي تمولها السفارة الكندية وأوجه التعاون بين مصر وكندا والعلاقات المتميزة بينهما، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجانبين.

وفى نفس السياق بحث محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر مع وفد مؤسسة " س " للثقافة والإبداع سبل إقامة الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والذي يعقد في محافظة الأقصر خلال نهاية مارس 2022 حال الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإقامة المهرجان، وضم الوفد النائبة نجلاء باخوم رياض عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو لجنة المهرجان والناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان والأديب بكري عبد الحميد مدير المهرجان.

وناقش نائب المحافظ مع الوفد مراحل تنظيم الدورة السادسة للمهرجان الذي تنظمه مؤسسة «س»، للإبداع بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أشارت النائبة نجلاء باخوم إلى أن المهرجان يعمل على دعم واكتشاف المواهب من خلال ورش العمل والعروض التي ستقدم خلال المهرجان الذي سيسهم في رفع الوعي الثقافي، ولفت هيثم الهواري إلى أن المهرجان سيشهد تنظيم فاعليات فنية متميزة بمشاركة عدة دول وذلك للوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع، لافتا إلى أن المهرجان يدعم المبدعين والمتميزين في كافة مجالات الثقافة والأدب.



لقاء نائب المحافظ مع الوفد الكندى خلال زيارتهم للأقصر



نائب محافظ الأقصر وسفير كندا يتابعان مشروعات التعاون بين الجانبين