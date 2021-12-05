مكتشف أوميكرون: اكتشافنا كان بمثابة جرس إنذار ومنع المزيد من الإصابات والوفيات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور سيكوليلي مويو، عالم الفيروسات بمعهد بوتسوانا هارفارد لمكافحة الإيدز، في مقابلة مع "وكالة أسوشيتد برس"، والذي اكتشف متحور أوميكرونomicron لفيروس كورونا، إن الإنجاز الذي تم تحقيقه فى اكتشاف المتحور أعقبه حظر السفر الذي فُرض على الفور على دول جنوب أفريقيا.



مكتشف اوميكرون من بتسوانا

وقال موقع ميديكال إكسبرس، كان مويو يقوم بالتسلسل الجيني لعينات كورونا في مختبره في بوتسوانا قبل أسبوعين ولاحظ 3 حالات بدت مختلفة بشكل كبير، بنمط غير عادي يظهر طفرات متعددة، واصل دراسة النتائج وبحلول أوائل الأسبوع الماضي، قرر نشر البيانات علنًا على الإنترنت.

وأضاف: سرعان ما قال علماء في جنوب أفريقيا إنهم توصلوا إلى نفس النتائج، كما تم تحديد حالة مماثلة في هونج كونج، بأنه تم اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، وسرعان ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم اوميكرون omicron وقد تم تحديده الآن في 38 دولة وما زال العدد في ازدياد، بما في ذلك الكثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وفرضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى قيودًا على الرحلات الجوية لمحاولة احتواء التهديد الناشئ.

وأضاف، من مختبره في جابورون، عاصمة بوتسوانا، بأنه شعر بالقلق من وصفه بأنه الرجل الذي تعرف على أوميكرون لأول مرة.

أوضح العالم البالغ من العمر 48 عامًا، "يجب أن يعمل العلماء معًا ويجب أن تختفي كلمة من فعل ذلك أولاً، يجب أن نكون جميعًا قادرين على الافتخار بأننا جميعًا ساهمنا بطريقة أو بأخرى.

أشار إلى أنه تم العثور على المتغير باعتباره متحورا جديدًا تمامًا، من خلال مقارنته بالفيروسات الأخرى عبر الإنترنت في قاعدة بيانات عامة يشاركها العلماء.

قال: "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن ترى شيئًا جديدًا هي أن تقارن بملايين التسلسلات ولهذا السبب تقوم بنشره عبر الإنترنت".

أعرب مويو المولود في زيمبابوي، وهو أيضًا باحث مشارك في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، وهو أب لثلاثة أطفال، عن فخره بالطريقة التي كان يتعامل بها هو وزملاؤه الدوليون بالشفافية بشأن النتائج التي توصلوا إليها ودقوا ناقوس الخطر لبقية العالم.

وأضاف: "نحن متحمسون لأننا أعطينا إشارة تحذير ربما تكون قد حالت دون وقوع العديد من الوفيات والإصابات".

أكد توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب إفريقيا، "إنها قفزة كبيرة في تطور الفيروس والذى ثبت أن لديه العديد من الطفرات التي توقعناها"، موضحا إنه لا يُعرف الكثير عن المتحور اوميكرون، والعالم يراقب بتوتر، حيث انه ليس من الواضح ما إذا كان يتسبب في إصابة الأشخاص بمرض خطير أو يتهرب من اللقاح، لكن الأدلة المبكرة تشير إلى أنه قد يكون أكثر عدوى وأكثر كفاءة في إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل.

وقال، في الأسابيع المقبلة، ستعمل المعامل في جميع أنحاء العالم على اكتشاف ما يمكن توقعه من اوميكرون omicron ومعرفة مدى خطورته.

قال مويو: "المهم هو التعاون والمساهمة"، مضيفا، "أعتقد أننا يجب أن نقدر هذا النوع من التعاون لأنه سيولد علمًا عظيمًا وإسهامات عظيمة، نحن بحاجة لبعضنا البعض، وهذا هو الأهم."

وقال، تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات التي قد تكون بسبب أوميكرون، أبلغت البلاد عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ارتفاعًا من حوالي 200 حالة يوميًا في منتصف نوفمبر.

وأضاف، ارتفع عدد حالات الأصابات بمتحور اوميكرون المؤكدة بالتسلسل الجيني في بوتسوانا إلى 19 حالة، بينما سجلت جنوب إفريقيا أكثر من 200 حالة، وحتى الآن، كانت معظم الحالات لأشخاص لم يتم تطعيمهم.

قال مويو: "لدي الكثير من الأمل من البيانات التي نراها، أن أولئك الذين تم تطعيمهم يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على قدر كبير من الحماية"، مضيفا، "يجب أن نحاول تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على التطعيم".

وحذر مويو من أن العالم "يجب أن يذهب إلى المرآة وينظر إلى نفسه" والتأكد من تخلف 1.3 مليار شخص في إفريقيا عن الركب في حملة التطعيم، وقد نسب الفضل في الأبحاث السابقة والاستثمار في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، إلى بناء قدرة بوتسوانا على إجراء التسلسل الجيني، موضحا، إن ذلك سهل على الباحثين التحول إلى العمل على فيروس كورونا.

وسط أزمة كورونا يجد مويو بعض الأسباب للتفاؤل وذلك فى الآتى:

قال مويو: "ما يعطيني الأمل هو أن العالم يتحدث الآن نفس اللغة"، موضحًا أن الوباء شهد التزامًا عالميًا جديدًا بالبحث العلمي والمراقبة.

وأضاف أن الوباء كان أيضًا بمثابة جرس إنذار لأفريقيا، مؤكدا، "أعتقد أن صانعي السياسة لدينا قد أدركوا أهمية العلم وأهمية البحث"، "أعتقد أن جائحة كورونا قد تضخمت، وجعلتنا ندرك أننا بحاجة إلى التركيز على الأشياء المهمة والاستثمار في أنظمتنا الصحية، والاستثمار في رعايتنا الصحية الأولية، موضحا، "أعتقد أنه درس عظيم للبشرية".