مديرية الطب البيطرى بالشرقية تعلن كيفية مواجهة الأمراض فى الحيوانات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى باستمرار بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذاً لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتى تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب فى نشر الأمراض الوبائية فى الثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع ( إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات ) خلال شهر نوفمبر 2021م ، برش 87 ألف و 738 رأس ماشية وتجريع 48 ألف و 418 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تم فحص وعلاج 14 الف و 758 رأس بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى إستمرار عمل الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.