محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ويوجه بسرعة الاستجابة.. صور

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النواب



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، خلال انعقاد الاجتماع النصف شهري الذي يعقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا من تلقوا لقاح كورونا، حفاظا على صحة العاملين بها، وأنه وجه وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتوفير سيارات لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيداً بتفقد وكيل التعليم للمدارس بالقرى لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية بها، وتكريم المعلمين المتميزين.



وأجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على كل الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكداً أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة.

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاءوالشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للجماهير، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها، خلال الاجتماع النصف شهري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، واستمع في بداية الاجتماع لطلبات النواب والموضوعات الخاصة بدوائرهم، موجهين الشكر للمحافظ للاستجابة للطلبات السابقة الخاصة.