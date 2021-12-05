اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ويوجه بسرعة الاستجابة.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:04 ص
محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ويوجه بسرعة الاستجابة.. صور محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للجماهير، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها، خلال  الاجتماع النصف شهري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، واستمع في بداية الاجتماع لطلبات النواب والموضوعات الخاصة بدوائرهم، موجهين الشكر للمحافظ للاستجابة للطلبات السابقة الخاصة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، خلال انعقاد الاجتماع النصف شهري الذي يعقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا من تلقوا لقاح كورونا، حفاظا على صحة العاملين بها، وأنه وجه وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتوفير سيارات لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيداً بتفقد وكيل التعليم للمدارس بالقرى لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية بها، وتكريم المعلمين المتميزين.

وأجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على كل الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكداً أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة.
 
جانب من اجتماع مجلسي النواب والشيوخ
جانب من اجتماع مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (6)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (5)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (4)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (3)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (2)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (15)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (1)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (14)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (13)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (12)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (11)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (10)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (9)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (8)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ
 
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ (7)
محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات مجلسي النواب والشيوخ

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