محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق منع دخول غير الحاصلين على اللقاح للمصالح الحكومية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع جهود الوحدات المحلية والمديريات الخدمية في التعامل وتنفيذ قرار منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا من حصل على جرعة اللقاح أو يحمل تحليل pcr حديث، حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين، بإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة ،والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، موجهاً بتواجد رؤساء المدن والمديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ لقرار مجلس الوزراء.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وما تبذله من جهود مضنية للتصدي لهذا الأمر وما اتخذته من إجراءات وقرارات تکفل سلامة أرواح المواطنين، وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الشأن، موجهاً بتعليق لافتات بالمديريات والوحدات المحلية ، لتوضيح أهمية تلقي اللقاح، ومنع غير متلقيه من دخول المصالح الحكومية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ المحافظ أنه جاري تنفيذ العديد من قوافل تطعيم لقاح كورونا بدائرة المحافظة وفقاً للبرامج المحددة وتوافر كافة اللقاحات بكميات مناسبة، مشيراً إلى ضرورة تلقي الجميع للقاح، والتقدم للحصول على اللقاح ، مقدماً الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة على الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا.

وناشد محافظ كفر الشيخ مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والالتزام بقرارات الدولة الصادرة في هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى.

وتفقدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، عدداً من المديريات الخدمية منها التضامن والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، للتأكد من تنفيذ القرار،كما حرصت على التأكد من حمل راغبي متلقي الخدمات شهادات تلقي اللقاح.



تشديد لتطبيق قرار مجلس الوزراء في متابعة منع دخول غير متلقي اللقاح للمصالح الحكومية



تنفيذ قرار مجلس الوزراء بكفر الشيخ



جانب من تنفيذ قرار منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية