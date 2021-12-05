اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بطور سيناء ويقدم لهم مكافآت مادية وعينية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:29 م
محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بطور سيناء ويقدم لهم مكافآت مادية وعينية جانب من التكريم
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء شكرة وتقديرة الى عمال النظافة بالديوان العام للمحافظة ومدينة طور سيناء، على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل مما اظهر المدينة فى ابهى صورة وقدم لهم بعض المكافات المادية والعينية المتمثلة فى بطاطين ومواد غذاية ، جاء ذلك صباح اليوم فى حضور العديد من قيادات المحافظة بالديوان العام.
 

كما شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم، تجربة استرشادية لمناورة ادارة الطوارىء لمواجهة السيول ومدى فاعلية الجهات المعنية والمعاونة بمدن المحافظة عبر شبكة الفديو كونفرانس، وذلك اثناء زيارتة للشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء بديوان عام المحافظة ، واثنى المحافظ على التجربة واكد على اليقظة والاستعداد التام لكافة الاجهزة لمواجهة اية طوارىء محتملة ، جاء ذلك فى حضور العديد من قيادات المحافظة.

 

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم عمال النظافة
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم عمال النظافة

 

محافظ جنوب سيناء أثناء تجربة استرشادية لمناورة ادارة الطوارىء لمواجهة السيول ومدى فاعلية
محافظ جنوب سيناء أثناء تجربة استرشادية لمناورة ادارة الطوارىء لمواجهة السيول ومدى فاعلية

 

 

محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم عمال النظافة
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم عمال النظافة

 

 

محافظ جنوب سيناء أثناء مناورة ادارة الطوارىء لمواجهة السيول
محافظ جنوب سيناء أثناء مناورة ادارة الطوارىء لمواجهة السيول

 


 


محافظة جنوب سيناء

عمال النظافة

طور سيناء

مكافات مادية

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