محافظ جنوب سيناء يتفقد مخر السيل بطريق حمام موسى.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة طور سيناء، رافقة اللواء ايمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام والمساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري المديريات والإدارات المعنية.



حيث تفقد المحافظ خلال الجولة، مقرر السيل بطريق حمام موسي ،و أمر باستكمال ازدواج طريق حمام موسي حتى كمين قرية الواداى بطول 3 كيلو متر ونصف بتكلفة 60 مليون جنيه، يتضمن حارات الدرجات ورصف وسور وتجميل.



وأكد المحافظ أنه تم تطوير مسجد الروضة والمنطقة كلها من حدائق، ورصف طرق وإنشاء عدد من المحلات ،كما أمر المحافظ بتسلم العقود لأصحاب الاكشاك والعمل بة اول العام الجديد واعطاء مهلة 60 شهر لسداد الأقساط.





اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مقرر السيل بطريق حمام موسي



جانب من الجولة



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد طريق حمام موسي



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مسجد الروضة









